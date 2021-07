Lotte Vanwezemael reageert op kritiek op haar bikinifoto’s: «Het is mijn lichaam en dat maakt mij mij»

Lotte vertoeft momenteel in Curaçao en deelde de afgelopen week enkele vakantiekiekjes. Daar zaten ook enkele bikinifoto’s tussen waarop af en toe ongepast commentaar kwam van volgers. «Amai, da’s wel een platte vanvoor, hé», «Wel wat vetrolletjes, maar wel mooi zenne», «Toch geen beginnend zwangerschapsbuikje aan het verstoppen, hé Lotte?», «Da’s dik aan ’t worden», en «Meisje of jongetje?», klonk het onder meer.

Geleerd om van lichaam te houden

De 28-jarige radiopresentatrice, die je onder meer kent van ‘Lotte Gaat Diep’ op MNM, liet die kritiek niet zomaar passeren. «Bon, doen we dit nog steeds? Als ik in de spiegel kijk, zie ik heus wel mijn eigen lichaam. Mijn ‘vetrolletjes’, mijn littekens, mijn dubbele kin, mijn blauwe plekken, mijn putjes in mijn benen, mijn striemen (die ik trouwens ‘riviertjes’ noem). En weet je wat: ik heb eindelijk geleerd om van dat lichaam te houden. Want dat ben ik. Het is mijn lichaam en dat maakt mij mij».

«Je hoeft me niet te herinneren aan hoe mijn lichaam eruitziet. Aan al die ‘gebreken’ die ik volgens de maatschappij heb. En als je het dan toch doet: I don’t care. Maar iemand anders misschien wel. Iemand anders is misschien wel nog aan het worstelen om van zijn/haar/hun lichaam te houden. Geef die iemand daar dan ook de tijd voor. En steek je energie in dingen die er wel toe doen. Namelijk: je eigen leven. Veel (zelf)liefde gewenst», schrijft ze op Instagram.

Victim blaming

Nog een volger beschuldigde haar van hypocrisie omdat ze bikinifoto’s deelt. «Maar wel klagen als mannen haar proberen te versieren, want dat is seksisme. Stop dan ook met een wannabe-Instagrammodel te zijn», luidde het. Ook daar reageerde Lotte fors op. «Ik herhaal: een bikinifoto - of eender welke foto dan ook - is geen vraag naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stop victim blaming», besluit ze.