Loredana van 2 Fabiola krijgt complimenten op bikinifoto: «Heel mooi!»

Loredana De Amicis, de verloofde van Pat Krimson, heeft een foto gedeeld waarop ze in bikini poseert. Haar volgers reageren vol enthousiasme.

De 35-jarige zangeres is samen met Pat als VIP-gast te zien in het VTM-programma ‘Paradijs Zoekt Personeel’. Daarin geven zes koppels het beste van zichzelf om hopelijk een jaar lang een paradijselijk hotel uit te baten in Zanzibar.

Zwembad

Op het Afrikaanse eiland schommelen de temperaturen momenteel rond de 30 graden, dus twijfelde Loredana niet om een plonsje te nemen. Ze deelde er een foto van op Instagram. «Heel mooi! Geniet ervan», «Dat zwembad is voor jou gemaakt», «Knappe foto», en «Dat is pas genieten», klinkt het in de reacties.

‘Paradijs Zoekt Personeel’ is elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur te bekijken op VTM.