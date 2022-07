Lisa uit ‘Love Island’ reageert gevat op volger die vraagt om haar borsten te laten zien

Lisa Moerman, die we nog kennen uit het tweede seizoen van ‘Love Island’, deelt regelmatig gedurfde foto’s op Instagram. Ook vandaag postte ze een foto waarop ze poseert met een blote borst die bedekt wordt door bloemen. «Laten we leven als bloemen. Wild en mooi, en gedrenkt in de zon», schreef ze er in het Spaans bij.

Hilariteit en verontwaardiging

Ze kreeg meteen heel wat bewondering van haar volgers. «Schoonheid», «Hele mooie foto», en «Prachtig», klinkt het. Een enkeling vond het dan weer nodig om een ongepaste vraag te stellen. «Toon keer e tette an minne moat», reageerde hij op het kiekje. De 27-jarige West-Vlaamse brunette liet de reactie niet zomaar passeren. «Zoekt u ergens anders dan maar voor een tetje», sneerde ze. Haar antwoord zorgde voor hilariteit bij haar volgers, al reageerden sommigen ook nog op de ongepaste comment van de man. «Respect en manieren ver te zoeken blijkbaar», lezen we ook.