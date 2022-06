Lisa uit ‘Love Island’ onthult waarom ze uit elkaar ging met Axel Daeseleire

Lisa Moerman praat in een interview openhartig over haar breuk met Axel Daeseleire. Het ging aanvankelijk goed tussen hen, tot hen iets overkwam wat voor een deuk in hun relatie zorgde...

Lisa Moerman en Axel Daeseleire vormden een tijdje in alle stilte een koppel. TV Familie kwam dat te weten, maar niet veel later bleken ze alweer uit elkaar te zijn. In hetzelfde blad geeft het 27-jarige Playboymodel nu meer duidelijkheid over de reden van haar breuk met de 53-jarige acteur.

Onder de radar

Ze legt uit dat ze het net leuk vonden dat alles in het geheim kon gebeuren. «Tja, veel kan ik er niet aan toevoegen. We wilden allebei graag een relatie met elkaar aangaan, maar het was de bedoeling dat die onder de radar zou blijven. Dat is ons aanvankelijk gelukt. Dat het toch is uitgekomen, heeft voor een deuk in onze relatie gezorgd...», klinkt het.

Eigen keuze

Toch kunnen de twee nog steeds door één deur met elkaar. «Ik ben Axel zeer dankbaar voor onze boeiende en zeer leuke tijd samen. Uiteindelijk was het mijn keuze om als vrienden verder te gaan. En nu volgen we, wat de liefde betreft, dus ieder onze eigen weg», besluit ze.