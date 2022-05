Lesley-Ann Poppe verbaast volgers met bikinifoto: «Tepelpiercings check!»

Lesley-Ann Poppe vertoeft momenteel in het zonnige Dubai, waar je bij temperaturen van 35 graden het liefst in zwemkledij rondloopt. Dat is niet anders bij de 43-jarige mama, die twee jaar geleden nog van een dochtertje beviel.

Sexy details

De Antwerpse zakenvrouw deelde op Instagram een kiekje waarop ze in een roze bikini over het strand wandelt. «Proficiat met je behaalde figuur», «Heerlijk! De kleur past je perfect. Let it shine», en «Prachtig! Zo leuk om naar te kijken. Super sexy details», klinkt het enthousiast in de reacties. Enkele volgers zagen dan weer iets meer dan de mooie bikini alleen. «Tepelpiercings check» en «Piercings?», lezen we ook.