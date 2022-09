An Lemmens haalt uit naar de media: «En jullie vragen je af waarom ik mijn privéleven afscherm?»

Afgelopen maandag was An Lemmens te gast in ‘Welcome to the AA’, de podcast van Alex Agnew. Daarin vertelde ze onder meer dat ze het tijdens haar zwangerschap moeilijk had met het feit dat het een jongetje zou worden. Hoewel ze het duidelijk kaderde in een groter geheel, titelden sommige media het wel héél sensationeel, met bedenkelijke reacties op sociale media tot gevolg.

«Clickbait»

De 42-jarige ‘The Voice Kids’-presentatrice betreurt dat ten zeerste in een verhaal op Instagram. «Wat ik voorspelde in de podcast kwam letterlijk uit: lelijke clickbait. En facebookend Vlaanderen doet lustig mee. En jullie vragen je af waarom ik mijn kinderen en privéleven zo afscherm?», klinkt het.

Oprecht verhaal

Ze deelde tevens een Instagrambericht waarin ze verder in detail ging. « Gisteren wist ik even niet wat me overkwam. Ondanks dat ik in ‘Welcome To The AA’ létterlijk had voorspeld dat dit ging gebeuren - een oprecht verhaal verneuken tot een clickbait voor een achterlijk artikel waarop de meest wansmakelijke reacties komen - toch kwetst dat nog steeds enorm. Eens te meer omdat het mijn kinderen betreft. Ik wou mijn verhaal doen omdat ik het héél moeilijk heb gehad. Op twee jaar tijd verschillende miskramen en de dood van mijn liefste zus en vader te verwerken heb gekregen. (Niet de gemene zus waarover ik het in de podcast heb, onkruid vergaat nu eenmaal niet) Maar moraal van het verhaal is: het komt goed! Hormonen zijn rare beestjes en doen vreemde dingen met je. Maar de liefde voor je kind is sterker dan álles», schrijft ze.

Herkenbaar

«En het mooiste van al: ik had gelijk om mijn verhaal te delen. Ik werd vanochtend wakker met een uitpuilende inbox. En voor één keer zat daar GEEN ENKELE grove reactie in! Alleen maar liefde. En mensen die zich in mijn verhaal herkenden. Mensen die gerustgesteld waren. Mensen die hun eigen verhaal deelden. Weet dat ik al jullie reacties lees, ook al ben ik hier nog een aantal dagen zoet mee. Liefde, veel liefde voor jullie allemaal. En de rest blokkeer ik, fuck maar es lekker off», besluit ze.