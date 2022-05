Leen Dendievel deelt eerlijke foto: «Dit ben ik, ongeschminkt»

De voormalige ‘Thuis’-actrice verbleef onlangs in Brugge omdat ze er enkele voorstellingen deed. Aanvankelijk was het plan dat ze bij een vriendin zou blijven slapen, maar die haakte af. Ze boekte een hotelkamer, maar achteraf bleek dat er iets misgegaan was en kon ze er toch niet overnachten.

Het grootste geluk

De 38-jarige schrijfster boekte dan maar een andere kamer, en kon haar geluk niet op. «Ik kwam terecht in (denk ik) het mooiste hotel van Brugge. Met het beste ontvangst, bloemetjesbehang, een glaasje champagne en een privéterras aan het water. Daarbij, goedkoper dan de eerste boeking. Wat pech leek, bleek het grootste geluk. Niet vergeten, soms is de tweede optie de beste! Vaak leidt een fout je naar nog beter», schrijft ze op Instagram.

In bed

Ze deelde het verhaal met een foto van hoe ze ’s morgens wakker werd, zonder make-up. « This is me. Ongeschminkt, moe en heel blij», klinkt het. Haar volgers reageren erg enthousiast. «Zo knap! Iedereen zou dit moeten durven doen», «Natuurlijke schoonheid», en «Zelfs zonder schmink straal je», lezen we onder meer in de reacties.