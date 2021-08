Laura uit ‘Blind Getrouwd’ gaat haar trouwkleed verloten: «Wat een prachtig gebaar!»

Laura Lieckens kennen we nog uit ‘Blind Getrouwd’ van vorig jaar. Ze stapte in een prachtig trouwkleed in het huwelijksbootje met Sonny, maar uiteindelijk kozen ze er toch voor om hun eigen weg te gaan.

De 28-jarige interieurarchitecte wil dat trouwkleed nu verloten. Dat doet ze naar aanleiding van het overlijden van mamablogster Lara Switten, die op 10 augustus stierf aan baarmoederhalskanker. Laura moest haar eigen moeder ook al op jonge leeftijd afgeven als gevolg van kanker.

Onschuldige hand

De bedoeling is dat iedereen een lotje kan kopen en het kleed dan verloot zal worden. «Ik ga mijn trouwkleed verloten! Dit als steun naar Lara Switten toe! En de mensen die ik in mijn omgeving veel te vroeg heb moeten afgeven. Hoe zal ik te werk gaan: Iedereen kan een lotje van 10 euro kopen voor een bepaalde datum. Een onschuldige hand zal de winnaar kiezen. Het volledige bedrag gaat integraal naar het Leuvense Kankerinstituut. Voor mogelijke twijfelaars, alles zal rechtstreeks met de bank verlopen en een externe rekening. Houd zeker deze pagina in het oog! En maak kans op mijn trouwkleed van JPC Collection», schrijft ze op Instagram.

Respect

Haar volgers hebben massa’s respect voor haar initiatief. «Wat een ongelooflijk mooi gebaar van jou», «Je hebt het hart op de juiste plaats», en «Ik ben al lang getrouwd, maar ik koop wel een lotje», klinkt het onder meer in de reacties.