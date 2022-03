Laura Lynn verontwaardigd: «Ik begrijp niet dat mannen denken dat vrouwen het daar warm van krijgen»

Sinds Laura Lynn opnieuw vrijgezel is, merkt ze dat ze plots meer aandacht krijgt van mannen. Alleen is dat niet altijd op de manier zoals ze dat wil...

Twee jaar geleden kwam er een einde aan de relatie van Laura Lynn en Matthias Lens, de vader van haar 9-jarige dochter Eliana. Sindsdien wordt ze vaak lastiggevallen door opdringerige mannen die haar bedenkelijke foto’s sturen. «Toen ik een relatie had, kreeg ik nooit aangebrande post. Na mijn liefdesbreuk kreeg ik opvallend vaker berichten van mannen. Ik heb toch al wat afzenders moeten blokkeren. Ik begrijp niet dat er mannen zijn die denken dat vrouwen het warm krijgen van zulke expliciete foto’s. Noem me ouderwets, maar ik verkies een prins op het witte paard die traag en gestaag zijn kans waagt», vertelt ze in TV Familie.

Privéleven afschermen

De 45-jarige schlagerkoningin, die deze zomer samen met Luc Steeno (57) op het podium staat, probeert haar privéleven daarom zo goed als mogelijk af te schermen. «Toen ik begon met zingen, was ik een open boek. Ik dacht dat je jezelf móest blootgeven om in de gratie te vallen bij het publiek. Maar intussen heb ik de focus verlegd van wat er in mijn slaapkamer gebeurt naar wat er op het podium gebeurt», besluit ze.