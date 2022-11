Laura Lynn openhartig over haar lichaam: «Mijn borsten mochten kleiner»

Zangeres Laura Lynn praat in een interview open en eerlijk over haar leven. Zo heeft ze het over haar eerste keer, gekke roddels en wat ze van zichzelf vindt.

We hadden al even iets minder van Laura Lynn gehoord, maar haar zomersingle ‘Zo is het leven’ bracht daar meteen weer verandering in. De 46-jarige schlagerkoningin staat er weer en kan de optredens van volgende zomer amper bijhouden.

Minder rondingen

In een interview met Het Laatste Nieuws laat de sympathieke zangeres in haar hoofd kijken. Zo krijgt ze de vraag hoeveel punten op tien ze zichzelf zou geven. «Een zes of zeven. Ik voel me goed in mijn vel, maar er zijn altijd dingen die voor jezelf beter kunnen, zéker met ouder worden. Over mijn fijne lippen ben ik tevreden, want ze passen bij mijn gezicht. Wel had ik graag minder rondingen gehad. Mijn borsten mochten kleiner. Ik zeg vaak tegen mama: ‘Toen ze die uitdeelden, zat ik op de eerste rij.’ Ik ben goed voorzien», lacht ze.

Laatbloeier

Ook over haar eerste sekservaring durft ze vrijuit te spreken. «Ik was een laatbloeier en was zes- of zeventien jaar. Het was gênant en ik zou het liever vergeten. Na dat moment denk je: kon het maar opnieuw. Het liep niet vlot en was voor beiden de eerste keer, wat het wel leuker maakte. We hadden elkaars hulp nodig om het te doen lukken», klinkt het.

Niet zwanger

Ze mag dan wel mama zijn van een 10-jarige dochter, daar blijft het wel bij. «Onlangs nog kreeg ik een berichtje van iemand die me proficiat wenste met de zwangerschap. Ik weet niet waar ze dat halen, misschien had ik een lossere jurk aan? Die roddel deed al een paar keer de ronde», besluit ze.

De videoclip van haar nieuwe single ‘Zo is het leven’: