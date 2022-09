Kylie Jenner verbaast fans met diep uitgesneden jurk: «Dat lijkt me heel onhandig!» (foto)

Kylie Jenner was onlangs te gast op de Paris Fashion Week, een van de grootste mode-evenementen ter wereld. De 25-jarige halfzus van Kim Kardashian flaneerde in een wondermooie jurk van de Italiaanse modeontwerpster Elsa Schiaparelli.

Borst vasthouden

Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. «Onvoorstelbaar mooi», «Ik ben geobsedeerd door deze outfit», «De beste look van 2022», «Ik ben sprakeloos», en «Mooiste outfit die ik ooit gezien heb», is maar een greep uit de reacties. Enkele volgers vroegen zich af waarom ze «haar borst op sommige foto’s voortdurend vasthoudt». Volgens enkele fans was dat omdat haar borst er anders uitfloepte. «Dat is wel héél onhandig», en «Echt? Zo ongemakkelijk zeg», klinkt het ook in de reacties.