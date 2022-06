Kristel Verbeke (ex-K3) openhartig over haar relatie: «Krijg ik bijna elke avond»

Kristel Verbeke praat in een interview open en eerlijk over haar liefdesleven met Gene Thomas. «Ik kan me niet voorstellen dat de liefde tussen ons ooit zal stoppen», glundert ze.

Van 1998 tot 2015 was Kristel Verbeke het zwartharige lid van de populaire meidengroep K3. Momenteel is ze te zien als presentatrice van ‘Zorgen Voor Mama’, een docureeks over mensen die in armoede leven.

Ouder en wijzer

Kristel is 46 lentes jong. Oud is dat zeker en vast nog niet, maar ze staat intussen wel anders in het leven dan vroeger. «Ik heb geleerd een beetje selectiever te zijn in mijn keuze aan wie of wat ik energie geef. Da’s ook iets met ouder worden: de tijd lijkt sneller te gaan, je beseft dat meer. Ik zeg soms tegen mijn ventje: ‘Sorry liefje, het beste is eraf’.’ Ik heb dat als ik iets vergeet of iets niet goed heb gehoord. Gene moet altijd hard lachen als ik denk dat ik doof aan het worden ben. Och, ik ben 46 en dat is nog niet oud, maar ik ben wat wijzer geworden. Familie kwam altijd al op de eerste plaats, maar dat is nu nog duidelijker. Vroeger kwam er dikwijls iets tussen. Ik had niet altijd een keus, maar toch», vertelt ze in Dag Allemaal.

Voetmassage

Haar ‘ventje’, dat is zanger Gene Thomas (49), met wie ze al 23 jaar samen en sinds 2004 getrouwd is. En het is na al die jaren nog steeds dikke liefde tussen hen. «Als koppel hebben wij nooit een moeilijke periode gehad, er waren nooit twijfels, crisissen of therapeuten. Ik vond het wél lastig om mama te worden, je bent ineens niet meer het middelpunt van je leven en ook binnen je relatie verandert dat veel. Maar we hebben daar altijd goed over kunnen praten. ‘Liefje, ik hou echt zoveel van u’, zeggen we dikwijls. Ja, dat klinkt klef, maar we leven echt zo. Ik krijg nog bijna elke avond een voetmassage. Ik ben met mijn gat in de boter gevallen», klinkt het.

Ergernissen

Maar net zoals bij zoveel koppels kennen ook zij elkaars minpunten maar al te goed. «Och, natuurlijk zijn er ergernissen. Dat ik tegen mijn vriendinnen zeg: ‘Oh my God, moet ik nu weer uitleggen dat hij de vuilnisbak op tijd buiten moet zetten?’ Niemand is perfect. Maar ‘t is mijne vent voor altijd, ik heb ’t hem pas nog gezegd. Ik kan me niet voorstellen dat de liefde tussen ons ooit zal stoppen», besluit ze.