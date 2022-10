Komt er een derde seizoen van ‘Big Little Lies’? «We praten er de hele tijd over»

De HBO-reeks ‘Big Little Lies’ is mogelijk nog niet dood en begraven. Dat zegt actrice Reese Witherspoon in een interview met The Hollywood Reporter: «Er heerst absoluut een diep verlangen bij ons allemaal om opnieuw die personages tot leven te wekken», zegt ze.

Aanvankelijk zou er maar één seizoen zijn van ‘Big Little Lies’, een serie over vijf rijke vrouwen in Monterey, Californië, die betrokken lijken te zijn bij een moord. Toen het succes van de reeks, die onder meer bekroond werd met acht Emmy’s, uit zijn voegen barstte, kwam er alsnog een tweede seizoen. In dat laatste hoofdstuk vervoegde niemand minder dan Meryl Streep de cast, die toen al bestond uit indrukwekkende namen zoals Laura Dern, Nicole Kidman, Zoë Kravitz en Shailene Woodley.

Close contact

Nu lijkt ook een derde seizoen op tafel te liggen. Althans, dat suggereert Reese Witherspoon, die niet enkel Madeline Mackenzie vertolkte, maar ook de serie mee produceerde. «Er heerst absoluut een diep verlangen bij ons allemaal om opnieuw die personages tot leven te wekken», vertrouwde ze toe aan The Hollywood Reporter.

Meer nog, het zou zelfs niet meer bij praten blijven: recent sprak ze er nog over met Lauren Neustadter, medeproducent en hoofd van Witherspoons mediabedrijf ‘Hello Sunshine’. «Ik praat er ook de hele tijd over met Nicole Kidman. En met Laura Dern. En Zoë Kravitz. En Shailene Woodley», voegt ze eraan toe. «Iemand vroeg me onlangs nog met welke coauteurs ik nog het vaakst praatte. Dat is absoluut met de cast van ‘Big Little Lies’. We praten en sms’en voortdurend», klinkt het nog.

Jean-Marc Vallée

De voltallige cast bijeen krijgen, zal dus alvast geen probleem zijn. Toch staat de comeback nog niet in de sterren geschreven, want er is nog een belangrijk struikelblok: Jean-Marc Vallée. Hij is het brein achter de serie, en regisseerde het eerste seizoen. Maar in 2021 overleed de regisseur aan een hartaanval. «Zijn overlijden kwam hard binnen bij ons», zegt Witherspoon. «Hij was onze medewerker. Hij was onze vriend. Hij was onze broer.»

Als er een derde seizoen komt, wil de cast graag zo veel mogelijk zijn visie respecteren: «Zo veel van die serie werd bedacht door hem en dankzij zijn creativiteit. Het is dus moeilijk om ons een toekomst voor te stellen zonder hem», besluit ze.