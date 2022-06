Koen Wauters openhartig over hoeveel hij verdient: «Ik schaam mij daar niet voor»

In een podcast van Qmusic praat Koen Wauters eerlijk over de financiële kant van zijn leven. Zo legt hij uit dat hij genoeg verdient, maar dat zijn geluk er niet van afhangt. «Als mensen zich beter beginnen te voelen dan anderen die misschien ook keihard werken maar veel minder verdienen, dan wordt geld vies», klinkt het.

Koen Wauters mag dan wel goed zijn brood verdienen, hij is - in tegenstelling tot wat sommige kranten soms beweren - nog lang niet van het kaliber Marc Coucke en consorten. De 54-jarige zanger van Clouseau vertelt in de Qmusic-podcast ‘De 10 meest Gegoogelde Vragen’ dat zijn televisiewerk het meest oplevert. «Ik ben uiteraard geen sukkelaar. Ik verdien meer met televisie dan met Clouseau. Dat komt omdat ik stam uit een generatie waarin heel goede contracten gemaakt werden. Als je nu op televisie komt, dan word je nog altijd heel goed betaald, maar niet meer zoals vroeger. Ze kunnen dat bij mij moeilijk terugschroeven, want als ik een nieuw contract onderteken, dan ga ik dat niet aan de helft van de prijs doen», verduidelijkt hij.

Muziekinkomsten

Ook met Clouseau komen er centjes binnen, maar dat zijn geen gigantische bedragen omdat er veel kosten bij komen kijken. «Maar het verdient dus beter dan Clouseau, want met plaatjes maken verdien je geen geld meer. Dat kan alleen met optredens en wij willen altijd naar buiten komen met een grote productie, maar dat kost geld. Zo willen we dat onze muzikanten bijvoorbeeld goed betaald worden. Aan het einde van de rit blijft er bijvoorbeeld 5.000 euro over als Clouseau opgetreden heeft in de Roma of zo. Clouseau, niet Koen. Dus dat moet in twee gesplitst worden en dan moet je nog belastingen betalen. Dat is nog altijd goed betaald, maar uiteindelijk is dat niet zo waanzinnig veel», klinkt het.

Hard gewerkt

Dat telt op den duur uiteraard wel op, al moet je dat in proportie zien. «Als je dat jaren aan een stuk kan doen - goed betaald worden voor televisie en Clouseau - dan heb je veel geld verdiend. Maar ik schaam mij daar niet voor. Dat is niets in vergelijking met de echt rijke mensen, de Marc Couckes van deze wereld. Ik heb het niet gekregen van papa, ik heb er keihard dag in dag uit, en zelfs nacht in nacht uit, voor gewerkt», aldus Wauters.

Vies geld

Hij betreurt het feit dat sommige rijke mensen zich plots belangrijker voelen dan anderen. Zo staat Wauters niet in het leven. «Ik ken veel rijke mensen. Sommigen denken echt dat geld een vrijgeleide is om hen te permitteren van zich beter te voelen. Dat vind ik vies. Als mensen zich beter beginnen te voelen dan anderen die misschien ook keihard werken maar veel minder verdienen, of misschien door omstandigheden geen werk hebben, dan wordt geld vies. Veel draait rond geld en dat vind ik heel spijtig. Ik weet zodanig goed dat mijn geluk niet afhangt van geld en dat geldt voor ons allemaal. Als er morgen iets gebeurt met mijn kinderen, dan sta je daar met je goedverdienende job op televisie», besluit hij.

De volledige podcast met Koen Wauters kan je HIER beluisteren.