Koen Crucke wordt dj MC Spaghetti: «Volgend jaar hopelijk op Tomorrowland»

We kennen hem als operazanger en gekke kapper bij Samson en Gert, maar op zijn 69 kiest Koen Crucke voor een verrassende carrièreswitch. Samen met Discobar Joossens wil hij als MC Spaghetti discotheken, feestjes en festivals veroveren. En ze mikken hoog: het trio wil volgende zomer op Tomorrowland staan.

Discobar Joossens, dat zijn de broers Michaël en Laurence Joossens. Die eerste ken je misschien als presentator bij de radiozender NRJ. De broers zijn al een tijdje actief als dj-duo, maar gaan vanaf nu dus als een trio achter de draaitafels staan. Samen met Koen Crucke zullen ze binnenkort optreden op festivals en in discotheken als ‘Discobar Joossens feat. MC Spaghetti’.

Samson & Gert-remixes

Hun dj-set zal vooral bestaan uit commerciële nummers en natuurlijk mogen ook een aantal Samson & Gert-remixes niet ontbreken. “Koen zal ook live nummers brengen, zoals ‘Leef’ van André Hazes, of songs als ‘Les lacs du Connemara’ die exploderen in een danceversie. Het wordt niet zomaar plaatjes draaien, maar een uur beleving”, vertelt Michaël Joossens in Het Nieuwsblad.

Tomorrowland

Joossens ziet het helemaal zitten. “De jonge frisheid van mezelf en mijn broer, in combinatie met het metier van Koen gaat vonken geven.” Het trio hoopt op een drukke festivalzomer in 2022 en mikt hoog. “Volgend jaar hopen we op Tomorrowland te staan.”

MC Spaghetti komt natuurlijk van Meneer Spaghetti, de rol die Crucke al jarenlang speelt bij Samson. Via Instagram liet hij alvast weten helemaal klaar te zijn om de discotheken en festivals te veroveren.