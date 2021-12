Klaasje van K3 overladen met complimenten op bikinifoto: «Ongelooflijk mooi lichaam!»

Volgende week zaterdag weten we wie de opvolger wordt van Klaasje in ‘K2 zoekt K3’. Ondertussen vertoeft de 26-jarige zangeres op het eiland Bonaire, dat tot 2010 tot de Nederlandse Antillen behoorde.

Slacklinen en kitesurfen

Daar is het momenteel zo’n 30 graden, dus haalde Klaasje haar bikini boven. Ze deelde een foto waarop ze balanceert op een slackline en een tweede foto waarop ze leert kitesurfen. Haar volgers zijn uiteraard jaloers op haar zomerse avontuur, maar gunnen het haar ten volle. «Wat een prachtige foto, Klaasje! Je straalt! Geniet van het heerlijke weer», «Wow, zo knap!», «Zo’n ongelooflijk mooi lichaam», en «Het is je gegund na al die jaren hard werken», lezen we onder meer in de reacties.