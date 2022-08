Katja Schuurman deelt zomerse foto met haar nieuwe vriend: «Gelukzak, die Niek!»

In juni maakte Katja Schuurman bekend dat ze een nieuwe liefde gevonden heeft nadat ze in november van vorig jaar een punt zette achter haar zes jaar durende relatie met Freek van Noortwijk. Intussen weten we dat haar nieuwe vriend de 29-jarige makelaar Niek Schrijvershof is.

Bofkont

Nu deelde de 47-jarige ‘Costa’-actrice voor het eerst een foto van hun tweetjes op Instagram. «#sunnysunday #schatje» schrijft ze erbij. Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Knapperds», «Prachtige foto van jullie samen alles vriend en vriendin», «Bofkont, die Niek!», «Geniet er lekker van», en «Blijft een prachtige dame!», wordt er gereageerd.