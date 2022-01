Kat Kerkhofs heeft belangrijke boodschap voor haar ongeboren zoontje

Kat Kerkhofs, de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, heeft gereageerd op de storm rond grensoverschrijdend gedrag in ‘The Voice of Holland’. Ze eindigde haar betoog met een boodschap voor haar zoontje.

De afgelopen weken werden er verschillende onthullingen gedaan rond grensoverschrijdend gedrag in ‘The Voice of Holland’. Daarin werden onder meer Marco Borsato en Ali B. genoemd. Donderdag kwamen nog meer zaken aan het licht in een reportage van BOOS. Ook mediamagnaat John de Mol kwam daarin aan het woord. Hij hoopt dat vrouwen «hopelijk hebben geleerd dat ze, als het hen ooit nog eens overkomt, onmiddellijk aan de bel trekken».

Kritiek op John de Mol

Die uitspraak zorgde voor heel wat verontwaardiging omdat de verantwoordelijkheid nooit bij de vrouwen mag liggen. Als reactie daarop werd er een paginagrote krantenadvertentie gepubliceerd in de krant Algemeen Dagblad. «Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf», klonk het.

Scheve verhoudingen

Ook Kat Kerkhofs, die zwanger is van haar eerste kind, fronste haar wenkbrauwen toen ze John de Mol die bewuste uitspraak hoorde doen. De 33-jarige ‘Dancing with the Stars’-presentatrice uitte haar ongenoegen daarover in een Instagrambericht. «Droevig word ik ervan. Het is zo duidelijk dat er een systeemfout heerst. Vrouwen moeten niet beter melding maken of duidelijker nee leren zeggen, er moet actief gewerkt worden aan het geïnstitutionaliseerd seksisme dat deze scheve verhoudingen creëert».

«Velen doen hun best en je hebt altijd rotte plekken in de appel, maar een fout in het systeem draagt eraan bij dat deze donkere plekjes hun gang kunnen gaan, en daar moeten we iets aan doen. Daarom een liefdesmemo aan mijn ongeboren zoontje: wij zullen ons uiterste best doen om je alles te leren over het respecteren van grenzen», schreef ze.