Karen Damen verbaast volgers met foto van haar moeder: «Wat lijk je veel op haar!»

Zo’n twee weken geleden mocht Karen Damen 48 kaarsjes uitblazen. Afgelopen weekend was het de beurt aan haar moeder, die 77 werd. De voormalige K3-zangeres zette haar mama in de bloemetjes met een foto van haar. «77 vandaag! Happy birthday aan de liefste mama!», schrijft ze op Instagram.

Knappe looks

De felicitaties stroomden binnen, maar daar bleef het niet bij. Heel wat volgers vinden het opvallend hoe hard Karen op haar moeder lijkt. «Proficiat, wat een mooie dame», «Dikke kus voor je stralende mama», en «De oogjes sprankelen nog, mooi om te zien. Jouw mama ziet er goed uit. Proficiat met haar verjaardag», klinkt het. Maar ook: «Knappe mama. Nu weten we waar je looks vandaan komen», «Wat een mooie gelijkenis! Proficiat!», « Een dikke proficiat aan je mama! Wat lijk je veel op haar!», lezen we in de reacties.