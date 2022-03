Kan je binnenkort je Netflix-wachtwoord niet meer delen met vrienden?

Iedereen heeft wel een Robin Hood in zijn leven die zijn Netflix-wachtwoord deelt met de minder bedeelde vrienden die geen acht euro per maand willen betalen voor de spannende Bridgerton-scènes. Hoe nobel het delen van je wachtwoord ook is, Netflix zelf is er niet mee gediend. Daarom gaan ze binnenkort allicht een centje aanrekenen voor die gulle daad.

In een nieuwe blogpost van Netflix zegt de streamingdienst dat ze werken aan manieren om «leden gemakkelijk en veilig hun account te laten delen met mensen buiten hun huishouden, terwijl ze ook iets meer betalen.» Simpelweg komt het erop neer dat mensen met een standaard of premium Netflix-abonnement aan een goedkopere prijs tot twee accounts extra kunnen toevoegen voor mensen buiten hun eigen huishouden.

De komende twee weken zal Netflix die nieuwe functie testen in Chili, Costa Rica en Peru. In ruil voor een goedkoper abonnement van 2.380 peso (in Chili), 2,99 dollar (in Costa Rica) of 8,9 sol (in Peru) krijgen de extra leden een eigen account, met eigen profiel en login. Ze betalen dus omgerekend ongeveer twee à drie euro per extra persoon. Als de formule een succes blijkt, zullen ze het mogelijk ook wereldwijd invoeren.

Zorg om cijfers

«We hebben het altijd gemakkelijk gemaakt voor mensen die samenwonen om hun Netflix-account te delen», schrijft Netflix in een blogpost. «Toch is er wat verwarring ontstaan over hoe en wanneer Netflix gedeeld kan worden. Als gevolg hiervan worden accounts gedeeld tussen verschillende huishoudens. Dat heeft een invloed op ons vermogen om te investeren in geweldige nieuwe televisieseries en films voor onze leden», verdedigen ze de nieuwe stap.

Netflix heeft het steeds moeilijker op de streamingmarkt nu grote spelers zoals Disney+ abonnees afsnoepen. Op dit moment hebben ze wereldwijd 222 miljoen abonnees, maar aandeelhouders maken zich zorgen om de tragere groei van het bedrijf.