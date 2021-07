Julie Vermeire en haar vriend over hun relatie: «We krijgen al amoureuze voorstellen, maar er is genoeg liefde tussen ons»

Julie Vermeire (23) acteert momenteel naast haar vriend Laurins Dursin (26) in de nieuwe fictiereeks ‘De Redders’, die vanaf volgende week te zien is op Play4. De set van die «Vlaamse ‘Baywatch’» is tevens waar ze elkaar leerden kennen. In Dag Allemaal praat het koppel openhartig over hun relatie en hun toekomst.

Julie Vermeire en haar vriend Laurins Dursin maakten vorig jaar op kerstavond bekend dat een relatie hadden. Ze leerden elkaar kennen tijdens de eerste lezing van het eerste scenario van 'De Redders', een soort van «Vlaamse ‘Baywatch’» over avonturen op en naast het strand. Laurins was meteen onder de indruk van Julies verschijning, zo vertelt hij in Dag Allemaal. Laurins kende Julie wel een beetje en ook Julie herinnerde zich Laurins nog van zijn deelname aan ‘So You Think You Can Dance’, maar bij ‘De Redders’ leerden ze elkaar beter kennen. De vonk sloeg snel over, maar de eerste kus was een hindernis, zo vertelde Laurins eerder al. Hun relatie zit nu echt goed, ondanks het feit dat ze geen van beiden op zoek waren naar een nieuwe relatie.

«We voelden allebei vrij snel dat het serieus was. Dit was geen vluchtig avontuurtje dat onze samenwerking op de helling kon zetten», zegt Laurins in Dag Allemaal. «Ik was al een jaar single, maar ik miste geen relatie. Het klikte gewoon beter dan verwacht. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in een relatie. We kijken echt naar elkaar op. Knap, zoals Laurins kan dansen. En we begrijpen elkaar. Het voelt alsof we elkaar al jaren kennen», vult de 23-jarige blondine aan. «Door corona hebben Julie en ik hebben heel intense gesprekken gevoerd over onze relatie», voegt Laurins nog toe.

Trouwen en kindjes

Julie en Laurins krijgen natuurlijk veel aandacht, maar dan gaan ze goed mee om. «Amoureuze voorstellen, die krijgen we al», zegt Julie. «Maar zulke berichtjes negeer je gewoon», aldus Laurins. «Tussen Julie en mij is er voldoende liefde en vertrouwen.» Als de relatie zo goed zit, denkt het jonge koppel dan aan trouwen en kindjes? «Da’s voorlopig nog een ver-van-ons-bedshow, maar natuurlijk babbel je daar weleens over», klinkt het bij Laurins. «Als ik in een relatie stap, is dat ook met de bedoeling om er echt voor te gaan», zegt Julie. «Ik kom uit een gebroken gezin, maar ik geloof wel nog in ‘voor eeuwig en altijd’.»