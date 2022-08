Josje Huisman (ex-K3) heeft de liefde gevonden en deelt enkele foto’s van hun tweetjes

We hadden al een vermoeden, maar nu is het helemaal zeker. Josje Huisman is inderdaad samen met Leon Tanate (36), een creatief directeur uit Zwolle. De 36-jarige zangeres deelde op Instagram een filmpje van hun trip naar Parijs. «Ik ben een heel gelukkige croissant», glundert ze. Op een foto zien we het verliefde stel samen genieten van een glaasje cava, op een andere beeld omhelzen ze elkaar innig.

Wonen in dezelfde stad

In mei van vorig jaar raakte bekend dat Josje en Cle Gyimah (31) met elkaar gebroken hadden. Drie jaar eerder werd hun zoontje Kamari geboren. Enkele maanden geleden onthulde ze dat ze, na twaalf jaar in België te hebben gewoond, opnieuw naar Nederland is verhuisd. Ze woont in Zwolle, eveneens de thuisstad van haar vriend.

Felicitaties

Haar volgers zijn uiteraard erg blij voor haar. «Ah Parijs, stad van de liefde. Je ziet er heel happy en stralend uit. Veel geluk samen», «Prachtig dit. Hele fijne tijd toegewenst», en «Het is je zo gegund», klinkt het onder meer in de reacties.