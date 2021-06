Jitske Van de Veire over haar papa: «Mensen stonden al lang klaar om hem af te maken»

In september van vorig jaar was er heel wat te doen rond naaktbeelden van enkele bekende Vlamingen, onder wie Peter Van de Veire, die de ronde deden. Intussen is die storm gaan liggen, maar in een interview op het YouTube-kanaal ‘Er mag al eens’ vertelt Jitske Van de Veire hoe zij die periode ervaarde. «Heftig. Dat is je papa. Wat hij gedaan heeft, daar heb ik mijn mening over natuurlijk. Ik ga dat ook nooit spuien op sociale media. We hebben daar heel veel over gebabbeld en ik ben er ook echt wel geweest voor hem, wat wel nodig was», klinkt het.

Brave mens De 27-jarige eigenares van kapperszaak Wakko betreurt het feit dat bekende mensen extra hard aangepakt worden. «Mijn papa zegt altijd: ‘vanaf dat je boven het maïsveld uitsteekt, staan mensen klaar om je hoofd af te hakken’. Dat heeft hij me altijd geleerd. Op zo’n moment sta je dan in een soort van brandend maïsveld. Mijn papa heeft iets gedaan, hij is mens geweest. Dat werd in medialand uitgesmeerd. Mensen smullen daarvan. Mensen staan ook al heel lang klaar om mijn papa een keer goed af te maken, want dat is een brave mens eigenlijk. Die doet nooit iets verkeerd. Hij is nog nooit met een lijn cocaïne gezien, of zo (lacht)», legt ze uit.

Maar de commotie heeft ook een weerslag gehad op Jitske zelf. «Het jammere is dat dat over naaktheid ging en dan ben ik de dochter die in haar bloot gat op Instagram staat. Dus dan denken mensen zo van: ‘nu kunnen we die nog harder afmaken’. Dus de mensen die mij eerder al niet fijn vonden, hebben nu zoiets van: ‘zie je wel, jij bent een even grote hoer als je vader’. Dat was heel hard in het begin, maar op den duur denk je van: ‘het is oké’», luidt het.