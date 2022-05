Jitske Van de Veire draagt amper nog een beha: «Laat ons daar niet meer zo awkward over doen»

Jitske Van de Veire laat de beha zo goed als links liggen. Dat lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het volgens haar nog steeds niet.

Vrijheid

In een openhartig Instagrambericht roept de 28-jarige eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong’ op om het niet dragen van een beha eindelijk te normaliseren. «Sinds een jaar of twee draag ik amper nog een borsthouder. Het voelt als een vrijheid waarvan ik niet wist dat ik deze moest claimen. We leven nog steeds in een maatschappij waar uw tieten precies de hoogte moeten inschieten, niet mogen bewegen als je wandelt en al zeker niet mogen hangen. Wel: they do. Elke dag. Laat ons daar niet meer zo awkward over doen», schrijft ze.

Respect

Haar volgers zijn het volledig eens met haar. «Amen! En schol, op wiegelende borsten!», «Groot gelijk», «Gewoon doen waar je je goed bij voelt», en «Ik doe intussen ook een tweetal jaartjes mee. Voor mij voelt het nog steeds heel gezond en vrij», wordt er gereageerd.