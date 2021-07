Janine Bischops met spoed geopereerd nadat ze onwel wordt op set

Actrice Janine Bischops (79) is met spoed geopereerd nadat ze onwel was geworden op de set van de Ketnet-serie ‘#LikeMe’. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

Bischops speelt de rol van Valentine ‘Titin’ Jacobs in de populaire Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Maar tijdens een van de draaidagen liep het fout. Gelukkig was er door de coronamaatregelen een verpleger aanwezig op de set, die meteen alert reageerde op de situatie. «Op de set voelde ik druk op mijn borst. De verpleger die daar was om ons op corona te testen, vertrouwde het niet», vertelt de 79-jarige actrice in Gazet Van Antwerpen. Bischops werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar geopereerd. Ze kreeg twee stents, buisjes van kunsstof die in vernauwde bloedvaten en kransslagaders worden geplaatst om ze open te houden.

Bischops kan wel lachen om haar plotse ziekenhuisbezoek. «In het japonneke van Titin ben ik naar het ziekenhuis gebracht, geschminkt en al. Mijn pruik had ik nog afgedaan, maar de rand van mijn haar wordt helemaal wit gespoten. De cardioloog zei de volgende dag: gisteren zag je er toch wat marginaal uit.» (lacht)