James Cooke heeft HEUGLIJK nieuws: «Het is eindelijk gebeurd!»

Twee jaar geleden vroeg Dorian (28) James ten huwelijk. De 36-jarige ‘Gert Late Night’-presentator zei volmondig ‘ja’ en nu werd hun huwelijk geofficialiseerd.

Hand in hand

James deelde een foto op Instagram waarop hij en Dorian hand in hand in de lucht springen in het Felix Pakhuis in Antwerpen. «Het is eindelijk gebeurd! Dorian & James forever», schrijft hij erbij.

Musical

Dorian en James leerden elkaar enkele jaren geleden kennen tijdens de ‘Wickie de Viking’-musical. Ze wonen al een tijdje samen, maar nu doen ze dat dus mét trouwring.