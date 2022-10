Instagram beperkt Kanye Wests account na beschuldigingen van antisemitisme

Kanye West heeft het opnieuw aan de stok gekregen met Instagram nadat de rapper het beleid geschonden heeft. Er is sprake van antisemitische berichten. Deze keer heeft moederbedrijf Meta Ye’s account ingeperkt en posts van zijn pagina verwijderd. West kan voorlopig geen berichten meer plaatsen, reageren onder posts of DM’s sturen. Dat bevestigt een woordvoerder van Meta aan EW.

De Heartless-rapper wordt beschuldigd van antisemitisme. De hetze startte al afgelopen donderdag, nadat Ye geïnterviewd werd op Fox News door televisiegezicht Tucker Carlson. Toen insinueerde de rapper dat Jared Kushner, een voormalig adviseur van Donald Trump en Jood, de vredesverdragen met Israël manipuleerde «om geld te kunnen verdienen.»

Op vrijdag deelde West vervolgens een screenshot op Instagram van een sms-gesprek tussen hem en Sean Combs, beter bekend als rapper ‘Diddy’. In die berichten lijkt Ye Diddy ervan te beschuldigen dat hij gemanipuleerd wordt door Joodse mensen. Onder het bericht schreef hij: «Niemand kan me bedreigen of beïnvloeden. Jezus is een Jood.»

Die twee incidenten leidden ertoe dat het American Jewish Committee een video deelde waarin ze Kanye Wests «antisemitisme» aan de kaak te stellen. Ze beschuldigen Ye van het gebruik van»“antisemitische tropen zoals hebzucht en controle.» Ye’s verklaringen versterken stereotypen over Joden, zeggen ze, zoals dat Joden uit zouden zijn op geld of het domineren van de wereldfinanciën: «Het controlethema probeert Joden valselijk af te schilderen als stiekeme poppenspelers die heersen over anderen.»

Verloren vriendschap

Niet lang daarna greep Meta in en beperkten ze het account van de Donda-rapper. Het bedrijf heeft niet gespecificeerd welke(e) bericht(en) verwijderd werden. De screenshot van het gesprek met Diddy is alvast van het platform gehaald.

West hekelt het beleid van Meta en haalde uit naar topman Mark Zuckerberg op Twitter.

Hij plaatste een foto van hen tweetjes die karaoke zongen en schreef erbij: «Check dit, Mark. Hoe ga jij me van Instagram gooien?»

Koning van de hetze

Het is lang niet de eerste keer dat West in de problemen komt met Meta. In maart werd zijn Instagram-account nog gebannen nadat hij een racistische term gebruikte tegen Daily Show-gezicht Trevor Noah. Ye komt wel vaker in opspraak vanwege zijn onvoorspelbaar en vaak bedenkelijk gedrag op Instagram. Zo gebruikte hij zijn account om Pete Davidson, komiek en toenmalige partner van Wests ex-vrouw Kim Kardashian, dwars te bomen. Vorige week kwam West overigens ook al in een storm van kritiek terecht omdat hij een ‘White Lives Matter’-T-shirt droeg tijdens de modeweek van Parijs.