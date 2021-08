Actrice Nathalie Meskens is zwanger van haar tweede kindje en bevalt binnen enkele weken. Op Instagram toont ze haar buik.

Op 25 maart 2020 beviel Nathalie Meskens van haar eerste kindje, een dochtertje dat luistert naar de naam Lima. Begin juni maakte de 39-jarige ‘Gina & Chantal’-actrice bekend dat ze opnieuw zwanger is, deze keer van een jongetje.

Nog even wachten

Ze is intussen 35 weken zwanger en daar is haar bolle buik het duidelijke bewijs van. «Nog 4 à 5 weken te gaan (of minder als hij zoals zijn grote zus is)», knipoogt ze op Instagram.