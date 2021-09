Hoogzwangere Elisabet uit ‘De Mol’ toont bolle buik: «Voor 35 weken valt dat goed mee»

Elisabet Haesevoets, die twee jaar geleden de saboteur van dienst was in ‘De Mol’, heeft een foto gedeeld van haar bolle buik. Ze is nu 35 weken zwanger.

In april kondigde Elisabet Haesevoets aan dat ze in verwachting is van haar derde kindje. Haar zoontjes Oscar (5) en Nathan (3,5) krijgen er binnenkort een zusje bij.

Onzekerheid

De 35-jarige spoedarts is uitgerekend voor volgende maand en deelde een foto van haar buik. «Ik geef het toe, er zijn momenten dat ik me niet altijd 100% zelfzeker voel tijdens de zwangerschap. Ook toen manlief deze ochtend fotootjes begon te trekken. Tijdens de zwangerschap ondergaat je lichaam zo’n veranderingen en je hebt er niet echt vat op. Maar dan bedenk ik welk klein wonder er in mij groeit en dan kan ik alles best goed relativeren», schrijft ze erbij.

Steun

Haar volgers maken haar duidelijk dat ze helemaal niet onzeker hoeft te zijn. «Voor 35 weken valt dat buikje goed mee», «Niet onzeker zijn, je ziet er prachtig uit», «Heel mooi zwanger», «Zo’n schattig mini-buikje. Geniet er nog van», en «Het is inderdaad vaak overweldigend om je lichaam zo ‘vanzelf’ en snel te zien en voelen veranderen. Anderzijds is je lichaam een wondertje aan het maken», klinkt het onder meer in de reacties.