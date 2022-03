Het wordt wel héél intiem tussen Madieke en Fabrizio in ‘De Bachelor’: «Hij pakt gewoonweg iedereen!»

Het belooft alweer gezellig te worden in ‘De Bachelor’, want Fabrizio gaat op date met Madieke. En ook daar wordt er blijkbaar gekust...

Met nog 7 van de 15 vrouwen in de running om het hart van Fabrizio Tzinaridis te veroveren, is de spanning te snijden in ‘De Bachelor’. Vanavond zien we hoe Madieke haar witte roos bovenhaalt om de date van Margaux met Fabrizio te stelen. Die date verloopt duidelijk goed, want net zoals bij Phaedra, Sanne en Margaux wordt er gekust, zo verklappen enkele foto’s op de Instagram van Play4.

Gefronste wenkbrauwen

In de reacties wordt er met verontwaardiging gereageerd op de zoveelste kus. « Oh mijn God, gaat hij het hele rijtje af? Hopelijk weigert iedereen zijn roos», « Hij pakt gewoonweg iedereen, bah!», en «Arme dames! Hij is/was jullie niet waard», klinkt het onder meer.

