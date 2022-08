Het is officieel: ‘House of the Dragon’ krijgt een tweede seizoen

Game of Thrones-fans zitten nog even goed, want de gloednieuwe prequel ‘House of The Dragon’ krijgt officieel een tweede seizoen. Dat zegt televisienetwerk HBO in een statement. Een verrassing is dat niet: deze week brak de serie nog het record van grootste première ooit op televisie. Maar liefst 10 miljoen mensen keken afgelopen zondagavond naar de gloednieuwe fantasyreeks over het rijk van Westeros.

«We zijn ongelofelijk trots op wat het gehele ‘House of the Dragon’-team verwezenlijk heeft met het eerste seizoen», klinkt het bij HBO. «Onze fenomenale cast en crew is een gigantische uitdaging aangegaan en heeft alle verwachtingen overtroffen. Ze hebben een show afgeleverd die zich gevestigd heeft als must-seetelevisie. Gigantisch veel dank aan George, Ryan en Miguel om ons te leiden door deze reis. We kunnen daarom ook niet gelukkiger zijn om aan te kondigen dat we de epische saga van House Targaryen vervolgen met een tweede seizoen.»

20 miljoen dollar per aflevering

‘House of the Dragon’ is gebaseerd op het boek ‘Fire & Blood’ van Game of Thrones-auteur George R.R. Martin. De serie vertelt het verhaal van het ‘House Targaryen’, dat uiteindelijk ten onder gaat aan de waanzin. De serie speelt zich 200 jaar af voor de avonturen van Jon Snow en Daenerys Targaryen uit de HBO-serie ‘Game of Thrones’.

De aankondiging van het tweede seizoen stond in de sterren geschreven, maar komt er wel verrassend snel: slechts een week na de première. Intussen zou de serie wereldwijd al door 20 miljoen mensen bekeken zijn. Het is bovendien een van de duurste series ooit gemaakt. Iedere aflevering had namelijk een prijskaartje van rond de 20 miljoen dollar.