Home Entertainment ‘Harry Potter’-trio weer thuis op Zweinstein: bekijk het eerste beeld van de reünie van Harry, Hermelien en Ron (foto) Terug van nooit echt weggeweest: Harry Potter, Hermelien Griffel en Ron Wemel. HBO Max heeft een foto waarop het drietal (of de acteurs die hen vertolken) voor het eerst weer samen te zien is in Zweinstein de wereld ingestuurd. Ons litteken brandt van verlangen. EPA Door Redactie Online Ter ere van de twintigste verjaardag van de verfilming van ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’, keren hoofdrolspelers Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint terug naar Zweinstein voor een HBO Max-special. De reüniespecial zal bestaan uit oude en nieuwe interviews met de cast en beelden van achter de schermen. HBO Max loste eerder deze week al een korte teaser (onderaan het artikel te bekijken), maar daarin was geen spoor van Radcliffe, Watson en Grint. Het bekende drietal is op een Instagram-foto nu wel samen te zien, in de zetels van wat velen zullen herkennen als de leerlingkamer van Griffoendor. A post shared by HBO Max (@hbomax)

Ook Hagrid present

Ook een rits andere acteurs maakt zijn opwachting in de special. Het gaat onder meer om Helena Bonham Carter (Bellatrix van Detta), Robbie Coltrane (Hagrid), Evanna Lynch (Loena Leeflang) en Ralph Fiennes (Voldemort). De reünie-special verschijnt op 1 januari 2022 bij HBO Max. In ons land beschikken Telenet en Streamz over de rechten, maar over een exacte uitzending is nog niets bekend.