Guy Van Sande en zijn vrouw uit elkaar: «Nooit begrepen dat ze bij hem wou blijven»

Vijf jaar geleden kwam Guy Van Sande (58) in opspraak nadat bleek dat hij kinderporno had gemaakt en verspreid. Tussen 2012 en 2016 had hij meer dan 500 foto’s en 70 filmpjes met kinderporno gedownload. Ook had hij zelf een naaktfoto gemaakt van een jong meisje in zijn badkamer. De acteur werd voor de feiten veroordeeld tot drie jaar cel.

Steun van vrouw Zijn vrouw Nathalie (33), waarmee hij in mei vijf jaar getrouwd is, bleef al die tijd bij hem. In 2017 vertelde ze daar het volgende over. «Door z’n drugsgebruik was Guy zichzelf niet in die periode. Guy heeft gezegd dat hij me niet zal proberen tegen te houden als ik bij hem weg wil. Maar ik dénk er niet aan. Ik vrees ook dat het de klap te veel zou zijn voor Guy, eerlijk gezegd. Ik ben bang dat hij zichzelf dan iets aandoet», klonk het in Dag Allemaal.