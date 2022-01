‘GR5’-actrice Violet Braeckman poseert in doorzichtige outfit: «Zo mooi» (foto)

Violet Braeckman kennen we vooral van ‘GR5’, een Vlaamse thrillerreeks uit 2020. De 26-jarige actrice uit Wetteren vertolkt daarin de rol van de charismatische Zoë. Zij is één van de vriendinnen van Lisa, die vijf jaar geleden verdween tijdens het afleggen van het Grote Routepad nummer 5, een wandelroute van 2.000 kilometer doorheen Europa.

Puur

De actrice poseerde onlangs in een artistieke shoot in zwart-wit. Haar volgers sparen de superlatieven niet. «Oh oh oh wauw», «Zo mooi», «Puur», en «Proficiat aan de fotograaf, maar uiteraard ook aan het prachtige model», is de algemene teneur.

