Gordon Ramsay ziet ook voordelen aan verwoestende coronacrisis: «De flutrestaurants gingen failliet»

De populaire Britse chef Gordon Ramsay heeft in een interview in Radio Times gezegd dat de coronacrisis de laatste twee jaar «verwoestend» was voor de horeca, maar dat er ook voordelen te rapen vielen. «De stront is opgekuist», aldus Ramsay.

De coronacrisis heeft hard toegeslagen in de horeca, die maandenlang gesloten was of onderworpen werd aan allerlei regelgeving. Gordon Ramsay noemt de coronacrisis dan ook «verwoestend» voor de sector, maar het heeft de kwaliteit van de restaurants wel verbeterd volgens hem. In het Verenigd Koninkrijk, waar de chef woont, gingen onder meer ketens zoals Chiquitos, Gourmet Burger Kitchen en Pizza Express failliet. «Ik denk dat het voor ons allemaal duidelijk is dat de rotzooi weg is.»

Hogere eisen

Over welke restaurants of ketens het precies gaat, zegt Ramsay niet: «Het zijn gewoon shitholes die op toplocaties zaten en daarvan profiteerden, maar nu de boeken moeten neerleggen. Maar nu kunnen we met een schone lei beginnen, wat goed is.»

Vooral klanten gaan sinds de crisis hogere eisen stellen en zijn slimmer geworden, beweert Ramsay. «Ze weten nu zelf veel meer over voeding dan ooit tevoren. Ze maken hun eigen zuurdesembrood. Daarom weet iedereen in de sector nu ook dat ze beter moeten presteren en de later hoger mogen leggen. Het heeft de arrogantie uit de sector weggeveegd.»