Goedele Liekens: «Eigenlijk zou ik graag lesbisch worden»

Goedele Liekens heeft in een interview met De Morgen openhartig gepraat over haar relationele struggles en haar libido.

Goedele Liekens is net hersteld van huidkanker, waar ze meer dan een jaar tegen vocht. Ze keert nu terug naar het parlement om haar taak als Open Vld-Kamerlid weer op te nemen. Maar daarnaast kennen we Liekens ook als seksuologe, een beroep dat gevolgen heeft voor haar libido. «Als seksuologe ervaar je al werkend een soort van voorspel’, klinkt het in De Morgen. «Ik heb voor ‘Playboy’ jarenlang een column geschreven waarin ik lezersvragen beantwoordde. Dat vond ik vaak heel opwindend.’

Ook is het zo dat potentiële partners soms veel van haar verwachten tussen de lakens, net omdat ze expert ter zake is. «Of dat hij denkt: ‘Ik zal haar eens tonen dat ik al haar boeken heb gelezen.’», zegt Goedele. «Maar in beide gevallen heb je dan toch niet goed begrepen waar seks over gaat. Voor de eerste keer met iemand vrijen, is voor iedereen eng. Je moet elkaar geruststellen in plaats van uitdagen. Niemand zegt trouwens dat je de hele Kamasutra moet afwerken om goeie seks te hebben. Slow seks kan ook fantastisch zijn. Als je echt een seksuele klik met iemand hebt, kun je vrijen zonder veel te bewegen. Of zeg ik dat nu omdat ik ouder word?» (lacht)

Lesbisch

Over die potentiële partners zegt ze nog: «Alle mannen denken dat ik een sterke, dominante vrouw ben. Waardoor ik alleen mannen aantrek die denken: ‘Die Goedele, die kan ik wel aan.’ Resultaat: het frêle vogeltje belandt bij een alfaman en wordt binnen de kortste keren opgegeten. Ik moet dus dringend eens iemand anders uitproberen dan de alfa-aap.» «Eigenlijk zou ik graag lesbisch worden», voegt ze toe. «De zus van een vriendin van mij is lesbisch: we begrijpen elkaar uitstekend, we zouden samen heel gelukkig kunnen zijn. Alleen lukt het me maar niet om van geaardheid te veranderen.» (lacht)