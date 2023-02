Gloria Monserez openhartig over naaktscènes: «Ik heb een voorbeeldfunctie als Ketnet-presentatrice»

Ketnet-wrapster Gloria Monserez zal niet snel een naaktrol aannemen, zo legt ze uit in een interview. «Dat weten de mensen in het wereldje intussen wel», klinkt het.

Gloria Monserez is tegenwoordig niet meer weg te denken van het scherm. Zo kennen we haar als copresentatrice van ‘Hotel Römantiek’, verving ze An Lemmens als presentatrice van ‘The Voice van Vlaanderen’ en speelt ze de hoofdrol in de online jongerenreeks ‘Liefdestips Aan Mezelf’.

Meerwaarde

Laatstgenoemde is qua sfeer vergelijkbaar met de Streamz-serie ‘2DEZIT’, al is ‘Liefdestips Aan Mezelf’ een stuk minder expliciet. Mocht er even vlotjes uit de kleren gegaan zijn als in ‘2DEZIT’, dan zou de 21-jarige actrice de rol wellicht niet aangenomen hebben. «Nee. Al van bij het begin zei ik op castings dat ik mijn kleren niet uitdoe. Dat weten de mensen in het wereldje intussen wel. Ik heb ook een voorbeeldfunctie als Ketnet-presentatrice, hé. Dat is toch anders dan als je enkel actrice bent. Ik vind het supertof dat mensen dat willen doen, en als het bijdraagt tot het verhaal kan een naaktscène zeker een meerwaarde zijn, maar mij hoeven ze er niet voor te bellen», vertelt ze in Dag Allemaal.