Gert Verhulst huldigt zijn Ellen met zijn soloalbum: «Het is een hele emotionele plaat voor mij»

Tien september is een grote dag voor de baas van Studio 100 want dan brengt hij zijn eerste soloalbum, Zijn mooiste liedjes, uit. Voor zijn nummers haalde hij inspiratie uit zijn eigen (liefdes)leven.

Het was wennen voor Gert Verhulst om voor de eerste keer alleen in de studio te staan zonder zijn trouwe vriend Samson. Zijn nieuw album ligt binnenkort in de winkel en dat was een werk van lange adem. Verhulst schreef zijn liefdesnummers op verschillende en soms – emotionele – tijdstippen in zijn leven. “Veel nummers schreef ik bijvoorbeeld toen ik scheidde van mijn vrouw en mijn kinderen even niet zag”, zei hij onlangs in een interview in de Telegraaf.

‘Zij’

Ook zijn vrouw Ellen Callebout, bekend van de serie De Verhulstjes, komt aan bod in zijn liedjes. Het liedje ‘Zij’, dat eerder werd gebruikt voor de populaire Nederlandse serie Het Huis Anubis, kreeg een lichte make-over. Verhulst wil met dit nummer een ode brengen aan zijn geliefde. “Het weerspiegelt honderd procent wat ik nu voel en heb met Ellen”, legde hij uit aan De Telegraaf.

Of Verhulst met dit album aan een lange muziekcarrière als solozanger begint, is nog niet duidelijk. Hij is niet van plan om op tour te gaan, maar sluit het ook niet uit. “Wie weet, ooit”, aldus de Studio 100- baas aan De Telegraaf.