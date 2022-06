Garry en Els uit ‘Boer zkt Vrouw’ dan tóch uit elkaar: «Ik merkte dat dat voor Els nog niet lukte»

Het heeft dan toch niet mogen zijn voor Garry en Els. Ze hebben het nog een keer geprobeerd, maar intussen is het over & out tussen de twee. Meer nog, Garry heeft zelfs al iemand anders leren kennen...

De liefde spatte ervan af tussen Garry en Els in ‘Boer zkt Vrouw’. Niemand die dan ook verwachtte dat Garry tijdens de reünie-aflevering meedeelde dat ze niet meer samen waren. Maar enkele maanden later gaven ze hun relatie een tweede kans. Tevergeefs, zo blijkt. «Els en ik hebben het een tijdje voorzichtig geprobeerd, maar ik had niet meer hetzelfde gevoel van in het begin. Hoewel ze zelf zei van niet, voelde ik dat ze nog altijd twijfelde», vertelt hij in Dag Allemaal.

Te zware rugzak

De 46-jarige geitenboer besloot daarom om een punt achter hun relatie te zetten. «Verder aanmodderen met Els zag ik niet zitten. Dan was het misschien wel uitgedraaid op ruzie, en dat had ik zeer jammer gevonden. Els zag dat anders, maar ja... Zij is nog te veel bezig met haar verleden. Ik heb daar geen probleem mee, iedereen draagt een rugzak mee. Maar op een keer moet je zeggen: ‘We gaan ervoor en we beginnen aan een nieuw hoofdstuk.’ Ik merkte dat dat voor Els nog niet lukte», klinkt het.

Nieuwe liefde

Garry bleef echter niet bij de pakken zitten en begon te daten, met succes. «Sinds kort is er opnieuw iemand in mijn leven. Ze heet Ellen. Maar het is nog heel, heel pril. We komen erg goed overeen, het klikt echt supergoed. Het was niet de bedoeling om er meteen weer voor te gaan. Ik wilde alles rustig op een rijtje zetten en afwachten. Maar als je dan iemand tegenkomt en het voelt goed, dan kan je dat toch niet tegenhouden», glundert hij.

Geen wildvreemde vrouw

Het opvallende is dat Ellen geen onbekende voor hem was. «Ik ken haar ouders al een hele tijd. Ellen kende ik dus ook een beetje, maar ik wist niet dat zij single was. Zij wist dat ook niet van mij, tot ze ‘Boer zkt. Vrouw’ zag. Daarna heeft ze berichtjes gestuurd, en van het een kwam het ander. Wij zijn nu al enkele weken samen, en vorige week heb ik haar voorgesteld aan mijn moeder. (...) Ik blijf voorzichtig, zeker na wat ik met Els heb meegemaakt. Ellen kent mijn verhaal wel en begrijpt dat ik tijd nodig heb om mij helemaal open te stellen, maar zij heeft geduld, zegt ze», besluit hij.