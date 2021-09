Foto opgedoken van ‘Temptation’-Bert met andere vrouw: «Jammer dat Delphine dit wil bevestigen»

Er doet een foto de ronde waarop Bert in het gezelschap is van een andere vrouw. Delphine reageerde intussen op het kiekje, en ook Bert zorgde voor enige duidelijkheid.

De tranen vloeien rijkelijk op ‘Temptation Island’, vooral dan bij Delphine (27) en Bert (33). In de vorige aflevering dropte Delphine immers een bommetje over hem. Hij zou in het verleden twee keer afgesproken hebben met een masseuse, al beweert hij zelf dat er niets intiems gebeurd is. Bert was er echter niet mee opgezet dat Delphine dat geheim uit de doeken deed en liet weten dat hij zich vanaf nu volledig openstelt naar de verleidsters toe.

Liefdevolle foto

Nu is er een foto opgedoken waarop een onbekende vrouw naast Bert zit en hem een kus lijkt te geven. Reality-insider Fawry Not Sawry deelde de foto op Instagram en lokte zo een reactie uit bij Delphine. «Dat gaat toch allemaal snel hoor bij dat ventje», reageert ze.

Vrijgezel

Intussen heeft ook Bert op de foto gereageerd. «Wat of hoe het is tussen ons hou ik privé. Ook wil ik haar identiteit niet bevestigen. Het is niet omdat ik met iemand overeenkom, dat dit automatisch betekent dat wij een relatie hebben. Het is wel jammer dat Delphine dit wil bevestigen bij sommige mensen, en daardoor duidelijk naar buiten wil brengen dat ze vrijgezel is», vertelt hij aan Love Reality.

‘Temptation Island: Love or Leave’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op Play5.