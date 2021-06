Flo Windey onherkenbaar op cover van magazine: «Volledig uit mijn comfortzone» (foto)

Presentatrice en influencer Flo Windey schittert in een shoot van ENFNTS TERRIBLES Magazine. Daarin ziet ze er helemaal anders uit dan normaal. «Het was machtig om een compleet andere versie van mezelf te zien», vertelt ze.

Een rode pruik, gebleekte wenkbrauwen, valse nagels: Flo Windey heeft zich duidelijk uitgeleefd in een shoot voor het Antwerpse magazine ENFNTS TERRIBLES. Speciaal, al vond ze het ook een beetje akelig. «Het was volledig uit mijn comfortzone. Het was beangstigend, maar ik dacht: ‘Ik doe het gewoon!’. Het rode haar doet iets met je. Ik kan het niet verklaren, maar je voelt je als een stoute meid. Dat geldt ook voor de valse nagels. Ik kon me niet bewegen zoals normaal. Ik kon zelfs mijn telefoon niet oprapen. Voor even voelde ik me de heetste griet in de kamer. Het was machtig om een compleet andere versie van mezelf te zien. Een die ik normaal gezien nooit zou durven te ontdekken. Maar alles viel op z’n plek», klinkt het.

Zichzelf overtreffen De 25-jarige ‘Club Flo’-presentatrice staat tegenwoordig een stuk sterker in het leven dan vroeger. «Ik trok me vroeger veel aan van wat mensen over me dachten op sociale media. ‘Oh, deze foto deed het niet goed. Ik zie er niet goed uit. Ik moet grappiger uit de hoek komen’. Ik probeerde mezelf altijd te overtreffen, maar sociale media hoeft geen graadmeter voor succes te zijn», legt ze uit.