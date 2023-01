Festival Horst komt met nieuwe podia en lost eerst namen: Job Jobse, Peach en meer

Het kunst- en muziekfestival Horst, dat plaatsvindt van 5 tot 7 mei 2023, krijgt dit jaar deels een nieuwe look. Twee architectenbureaus krijgen de kans om nieuwe podia te bouwen op de Asiat-site in Vilvoorde. Horst maakt ook de eerste namen van haar line-up bekend.

Architectuur en kunst zijn verweven bij Horst Arts & Music, dat wordt gezien als een van de openers van het Belgische festivalseizoen. Voor de 2023 editie krijgt het twee gloednieuwe podia, terwijl het bestaande Moon Ra-paviljoen, ook wel gekend als de paddenstoel of de UFO, een make-over krijgt.

Op de plek waar de afgelopen twee jaar het podium Bodies in Alliance stond, krijgt het bureau Bruther nu de kans om de ruimte een nieuwe invulling te geven. Het Gentse samenwerkingscollectief Stand Van Zaken heeft de eer om het nieuwe hoofdpodium, genaamd State of Play, uit te bouwen. De industriële loods die hiervoor dienstdeed, krijgt nu ook een outdoorinvulling. In het ontwerp zullen betonnen rioolbuizen centraal staan.

Nationale & internationale namen

De eerste namen op de affiche zijn intussen ingevuld. Internationale artiesten en bekende gezichten als Job Jobse, DTM Funk & Errol of Walrus maken hun opwachting op Horst. Het is ook uitkijken naar de Belgen Nosedrip & Aroh of Moxie, Peach, Saoirse and Shanti Celeste die als SASS een nieuw team vormen.

Tickets vliegen de deur uit

De ticketverkoop van Horst gaat vlot. Zaterdagtickets zijn uitverkocht, maar er zijn nog steeds combitickets of dagtickets voor vrijdag en zondag te koop