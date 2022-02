Festival Dranouter gaat weer voor volwaardige editie

In 2020 ging Festival Dranouter door onder ‘Dranouter Zomersessies’ met telkens maximaal 200 toeschouwers. Vorige zomer werden de ‘Dranouter Zomersessies XL’ georganiseerd met dagelijks 5.000 bezoekers. In 2022 gaat de organisatie opnieuw voor het echte werk.

Circustent

«Dit jaar voorzien we een nieuw concertpodium op het festivalterrein: De Cirq. In de ronde circustent brengen we een line-up die elke dag opbouwt van meer intieme muziek naar uitbundige partybands. Ook anders dit jaar is het wegvallen van de kerk als concertlocatie. De kerk van Dranouter is een prachtlocatie voor intieme live muziek maar een tent is nu eenmaal eenvoudiger om alle ventilatienormen te halen», vertelt directeur Bavo Vanden Broeck, «dus in 2022 valt dit podium helaas weg».

De organisatie start op 9 februari een vroegboekactie, waarbij festivalgangers kunnen rekenen op kortingen. Daarbij krijgen ticketkopers ook een coronagarantie. Indien er toch beperkingen zijn voor het festival, zoals inperking van de capaciteit, dan krijgen de eerste ticketkopers voorrang.

Op 21 maart start de reguliere voorverkoop. In die periode maakt de organisatie ook het volledige programma bekend.