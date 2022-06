Fan van Camille Dhont doet opvallende ontdekking: «Is dit nu toeval?!»

Vorig jaar bracht Camille Dhont het nummer ‘Vuurwerk’ uit. Op een bepaald moment zingt ze daarin de volgende woorden: «Elke keer je je vuurwerk lanceert wordt de hemel diamant». Dit jaar bracht de 21-jarige zangeres het liedje ‘Diamant’ uit... Je zou dus kunnen veronderstellen dat een zin uit ‘Diamant’ de titel wordt van het volgende nummer. Dat zal ‘Geen tranen meer over’ heten, zo onthulde ze onlangs op MNM.

Code gekraakt

En jawel, dat blijkt zo te zijn. «Dan komt ‘Diamant’ uit en zingt Camille ‘geen tranen meer op deze wang’. En wat is de naam van haar volgende single?: ‘Geen tranen meer over’. Is dit nu puur toeval of heb ik net de code gekraakt?», schrijft de fan op Twitter.

Reactie

Camille kwam de tweet tegen en reageerde heel kort. « It was all part of the plan», knipoogt ze. We zijn nu al benieuwd naar de titel van het liedje daarna...