Famke Louise zwanger van eerste kindje: «Wij kunnen niet wachten om je vast te houden»

De Nederlandse zangeres Famke Louise is in verwachting van haar eerste kindje. Het nieuws komt een dag nadat ze bekendmaakte dat ze een relatie heeft met Denzel Slager.

Het gaat plots erg snel voor Famke Louise. Dinsdag bevestigde ze de geruchten dat ze samen is met ex-profvoetballer Denzel Slager (28). Vandaag laat de 22-jarige zangeres op Instagram weten dat ze zwanger is van hem. «Hé kleine, wij houden nu al ontzettend veel van jou. Wij kunnen niet wachten om je vast te houden. Met volle trots kan ik zeggen dat ik moeder word! Samen met jou ga ik dit fantastische avontuur aan en ik had dit met niemand anders gewild. Love you, Denzel», schrijft ze bij een filmpje waarop ze op het geluid van de babyhartslag samen met Denzel over het strand loopt.

Wondertje

Ook Denzel heeft erg mooie woorden voor zowel hun baby als Famke. «Klein wondertje van mama en papa. Ik kan mij nu al geen leven meer voorstellen zonder jou. De liefde die ik door mijn lichaam voel stromen is onbeschrijfelijk. Famke, ik had dit met niemand anders gewild, je gaat een geweldige moeder zijn. Ik hou zielsveel van jou», klinkt het op zijn Instagram.