Ella Leyers en Rik Verheye na amper half jaar al uit elkaar

Het ging allemaal zo snel. Eind augustus werden ze al kussend gespot op Pukkelpop, begin september kondigden ze aan dat ze een relatie hadden en in november bleek dat ze zelfs al verloofd waren. «Ik ben een romantische ziel. Rik is ook om mijn hand gaan vragen bij mijn ouders en hij heeft hun ‘zegen’ gekregen. Ik vond dat heel mooi. We krijgen trouwens alleen maar positieve reacties op onze verloving en dat is hartverwarmend», vertelde Ella destijds nog in Story.

Geen verlovingsring

Van dat sprookje blijft nu echter niets meer over, zo vernam het Het Laatste Nieuws uit goede bron. En wie regelmatig naar ‘De Ideale Wereld’ kijkt had het al kunnen weten, want de 34-jarige presentatrice was al enkele afleveringen zonder verlovingsring te zien.

Voorspelbaar

Op sociale media schrikt niet iedereen van het nieuws. «Had zo voorspeld dat het liedje niet lang zou duren», «Tja, de liefde van hun leven...», «Was te denken, hé», «Het heeft ook lang geduurd. Verliefd, verloofd, uit elkaar», en «Soms kan je dan ook te hard van stapel lopen...», klinkt het onder meer.