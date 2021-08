Elke Clijsters uit ‘De Bachelorette’ over daten: «Ik wil niet arrogant zijn, maar...»

Elke Clijsters vond de liefde (even) in ‘De Bachelorette’, maar dat verhaal was snel gedaan. Intussen heeft ze nog enkele dates gehad, maar voorlopig kwam daar niets uit voort. «Gewoon voor de fun een relatie starten, daar heb ik geen zin in», klinkt het.

Enkele maanden geleden zagen we in ‘De Bachelorette’ hoe Elke Clijsters de liefde zocht en vond bij Ivan. Al snel werd duidelijk dat er geen basis was voor een langdurige relatie, dus is ze nu weer vrijgezel.

Niet aan het lijntje houden

De 36-jarige zus van Kim Clijsters krijgt heel wat mannelijke aandacht en af en toe geeft ze dat een kans, maar voorlopig zonder succes. «Na de uitzendingen moest ik enkele weken bekomen. Daarna had ik enkele dates met een interessante kerel, maar ik voelde dat er geen toekomst in zat en heb hem dat eerlijk gezegd. Ik zal nooit iemand aan het lijntje houden. Gewoon voor de fun een relatie starten, daar heb ik geen zin in. Ik wil niet arrogant zijn, maar ik krijg via Instagram dagelijks de vraag om op date te gaan. Of ik iets wil gaan drinken, of ik padel-les wil geven... Maar ik ben daar voorzichtig in, het is al enkele weken geleden dat ik nog op date ben geweest», vertelt ze in Story.

Moeilijke leeftijdscategorie

Ze geeft de hoop niet op, maar merkt wel dat ze in een moeilijke leeftijdscategorie zit om de juiste man tegen te komen. «Ik geloof nog steeds in de liefde, ik ben dus zeker niet verbitterd. Met het ouder worden word je wel zelfstandiger en ga je niet overhaasten. Als je jonger bent, stort je je zonder veel nadenken in een relatie, nu wacht ik liever tot er echt een match is. Mij maakt het niet uit of hij al kinderen heeft of niet. Ik merk wel dat ik op een moeilijke leeftijd zit. Ofwel trek ik prille dertigers aan die nog aan een gezinsleven moeten beginnen, ofwel zijn het veertigers die al in een andere levensfase zitten. Zelf voel ik me beter in mijn vel dan tien jaar geleden. Toen had ik meer complexen over mijn uiterlijk en wilde ik anders zijn, nu ben ik eigenlijk tevreden met mezelf», besluit ze.