Elke Clijsters heeft opnieuw de liefde gevonden: «We kennen elkaar al bijna twee jaar»

Bijna een jaar geleden koos Elke Clijsters voor Ivan in ‘De Bachelorette’, maar die relatie doofde al vrij snel uit. Sindsdien was het stil in het liefdesleven van de tennisster, tot nu. Via Instagram maakte ze bekend dat er een nieuwe man in haar leven is.

De Limburgse Bachelorette is niet langer single. Dat kondigde ze aan via een Instagram Story, waarin ze een reactie van haar nieuwe vriend deelde. Ze verwees naar hem als «het liefje». Haar volgers legden haar meteen het vuur aan de schenen en vroegen of ze nog single was. Daarop zei ze: «nope».

Instagram / elkeclijsters

Aan Het Laatste Nieuws bevestigde de 37-jarige dat ze een nieuwe, maar prille relatie heeft. «We leerden elkaar een jaar of twee geleden kennen via Instagram. Dit jaar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet in de beachclub Ipanema in Hasselt. Uiteindelijk zijn we wel pas een tijd later een koppel geworden.»

Pril

Wie de nieuwe gelukkige is, houdt ze voorlopig wel nog voor haarzelf. «Als de tijd rijp is, zal ik een foto delen, maar voorlopig zijn we elkaar zelf nog volop aan het leren kennen. We vinden het ook fijn dat het nog niet al te veel in de aandacht komt», vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

Ook haar kinderen, Cruz en Cleo, hebben hem nog niet ontmoet. Ze wil wachten tot «het juiste moment.»