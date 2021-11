Eline De Munck gedegouteerd door wat ze meemaakte op straat: «Ik ben dat zo beu!»

Eline reed woensdag rond in Antwerpen. Toen ze op een kruispunt stilstond in het midden van de baan, werd ze langs alle kanten vies bekeken. Dat ging zelfs zo ver dat er gescholden werd.

Toeteren en handgebaren

De 33-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ doet haar verhaal op Instagram. «Wauw Antwerpen. Ik schaam me diep voor het degoutant onverdraagzame gedrag dat ik net weer moest meemaken op straat. Het is groen. Ik moet naar links op het kruispunt, maar daar is het file dus ik kan niet indraaien. Achter me beginnen ze te toeteren, handgebaren te maken, te schelden,... Ik rij dus toch door in de hoop dat het toch nog vooruit zal gaan».

Angst

«Dat is helaas niet het geval en ik sta stil. Half op het baanvak van de tegenliggers... Daar wordt het groen. En opnieuw beginnen er auto’s langs twee kanten te toeteren, hoor ik mensen schelden tot in mijn wagen en krijg ik bijna schrik dat er uitgestapt zal worden om me een lesje te leren. En als je denkt dat dat alles wast? Nee hoor!»

Verdraagzaamheid

«De voetgangers die het kruispunt wilden oversteken, deden ook lustig mee. Onder andere twee ‘schattige’ bejaarde vrouwtjes schepten groot plezier in de brute chaos. En geloof me, ik ben echt wel wat gewend en allesbehalve een seut, maar ik ben het zo BEU dat mensen zo gemeen zijn naar anderen toe. Leert de huidige tijdgeest ons dan helemaal niets? Iedereen wil verdraagzaamheid. Maar dat begint bij jezelf en bij de kleine, alledaagse dingen», klinkt het.