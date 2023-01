Echte versie van ‘Squid game’ loopt helemaal fout: «Kandidaten werden schreeuwend op brancards weggedragen»

Wanneer de dystopie werkelijkheid wordt. Het was natuurlijk de opzet van realityreeks ‘Squid Game: The Challenge’ om de razend populaire Netflix-serie ‘Squid Game’ zo goed mogelijk na te bootsen, maar de gruwel en gewonden uit de fictiereeks moesten in het echte leven achterwege blijven. Toch liep het fout, zo getuigen enkele deelnemers aan de Britse tabloid Daily Mail. «Het leek wel een oorlogsgebied.»

In ‘Squid Game: The Challenge’, eveneens geproduceerd door Netflix, strijdend honderden deelnemers om een prijzenpot van 4,37 miljoen euro. Ze worden getest via proeven, die deels gebaseerd zijn op de spelletjes uit de fictieserie, waarin ze één voor één worden geëlimineerd. Het enige verschil met de originele ‘Squid Game’: de kandidaten keren na eliminatie dan wel zonder geldprijs, maar mét een kloppend hart terug naar huis.

Onderkoeling

Toch bleken de omstandigheden op de set, in de Cardington Studios in het Britse Bedford, niet zo leefbaar. Aan de Daily Mail vertelt een deelnemer dat de temperatuur in de studio’s tijdens het bekende ‘1, 2, 3 piano’-spelletje -3 graden Celsius bedroeg. Niet aangenaam voor een spel waarbij je stokstijf moet blijven stilstaan. «Zelfs wanneer de onderkoeling toesloeg, waren mensen bereid zo lang mogelijk te blijven omdat er veel geld op het spel stond», klinkt het bij de kandidaat. «Velen waren vastbesloten om niet te bewegen en bleven veel te lang staan.»

«Het leek wel een oorlogsgebied», vervolgt hij. «Mensen werden afgevoerd door hulpverleners, maar we konden niets zeggen. Als je sprak dan lag je eruit. Sommigen konden zelfs hun voeten niet bewegen omdat het zo koud was.» Uiteindelijk werd het sommige kandidaten toch te veel, waarna ze op een brancard de set werden afgedragen. «Schreeuwend om medicatie vertrokken ze», aldus de deelnemer.